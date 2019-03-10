شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: عمال طنطا للكتان حصلوا على كافة مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد محمد الرشيد ، نائب رئيس القابضة الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن جميع العاملين بشركة طنطا للكتان ، إحدى الشركات العائدة من الخصخصة، حصلوا على كافة مستحقاتهم المالية .

وأضاف الرشيد لـ"الخليج 365"، أن كل العاملين حصلوا على المستحقات المقررة، بواقع 65 ألف جنيه لكل عامل، لافتا إلى أن 3 عمال توفوا قبل بدء عملية التسوية، وبالتالى ليس من حقهم الحصول على أى مستحقات طبقا للقانون.

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وأشار إلى أن 3 عمال أرادوا العودة للعمل، وبالفعل عادوا، موضحا أن الملف أغلق تماما ، وما يثار حول عدم حصول بعض العاملين على حقوقهم غير صحيح.