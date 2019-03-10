فى 10 معلومات.. تعرف على ملامح برنامج الحكومة لزيادة وتحفيز الصادرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب الحكومة لإعلان الاستراتيجية الجديدة لزيادة وتحفيز الصادرات المصرية، ينشر ”الخليج 365” أهم النقاط الرئيسية فى برنامج دعم وتحفيز الصادرات والتى جاء من ضمنها.. - زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة. - التوسع فى الشركات المصنعة الحالية. - تنوع المنتجات والخدمات المصدرة من مصر. -رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية المصدرة للخارج. -زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية. Advertisements - يرتكز البرنامج على 5 محاور أهمها زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة . - يهدف البرنامج الجديد لدعم الصادرات التركيز على تطوير المناطق الحدودية والصعيد. -ويسعى البرنامج لتطوير عمليات الشحن واللوجستيات. - التركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية - زيادة موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات. وكانت وزارة الصناعة، استضافت الاجتماع الأول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير يوم 5 فبراير 2019 وذلك بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية وبحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلى الجهات الرقابية، على أن يتم الإعلان عن البرنامج الجديد نهاية فبراير الجارى

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