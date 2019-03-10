شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 9 - 14 من مارس الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم" فيحل يوم غد الأحد موعد التوزيعات السنوية لمساهمي شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 75% عن العام الماضي وبنك المشرق نقدية بنسبة 40% عن عام 2018.

وفي ذات اليوم، من المقر انعقاد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية وشركة الوطنية للتكافل وشركة شعاع كابيتال وشركة المزايا القابضة وذلك لاعتماد النتائج المالية السنوية ومناقشة أمور روتينية وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

وفي ذات اليوم يجتمع مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة أعمال الشركة الاعتيادية.

وأما يوم الإثنين الموافق 8 من مارس الجاري، فتنعقد الجمعية العمومية لشركة سيراميكا رأس الخيمة المدرجة بسوق أبوظبي المالي لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% مايعادل 15 فلس لكل سهم، و5% أسهم منحة لكل سهم واعتماد النتائج السنوية.

كذلك تناقش الجمعية العمومية لشركة الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء المقبل النتائج السنوية، والموافقة على مقترح مكأفأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديده، وتعديل بعض بنود النظام الأساسي.

وينعقد مجلس إدارة شركة اركان لمواد البناء المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الثلاثاء لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة، ومواضيع إدارية، وما يستجد من أعمال.

ويوم الثلاثاء القادم يناقش مجلس إدارة شركة العالمية القابضة المدرجة بسوق أبوظبي المالي لمناقشة البيانات المالية السنوية وتحديد موعد وأجندة الجمعية العمومية، والموافقة النهائية على بنود الاستثمار الاستراتيجي.

ويناقش في ذات اليوم مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار المدرجة بسوق دبي المالي البيانات المالية السنوية وتحديد موعد وأجندة الجمعية العمومية، ومقترح التوزيعات المقترحة على المساهمين عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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وأما يوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف الخليجي التجاري المدرج بسوق دبي المالي للمناقشة النتائج والتقارير المالية السنوية، والنظر في التوصية بشأن تحول 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.

وفي ذات اليوم، يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي وذلك للنظر في التوصية بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال وبمايعادل 30 فلس لكل سهم وبإجمالي 30 مليون درهم على المساهمين عن العام الماضي، إضافة لاعتماد النتائج السنوية.

وتجتمع الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي يوم الأربعاء القادم أيضا للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ 994.31 مليون درهم مانسبته 27.38%، واقرار النتائج والتقارير السنوية.

ويحل في ذات اليوم موعد توزيع أرباح نقدية بنسبة 13 %، بواقع 0.13 درهم للسهم عن العام الماضي 2018 وذلك على مساهمي الوطنية للفنادق المدرجة بسوق أبوظبي المالي.

ويوم الخميس المقبل، يحل موعد أحقية توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 %، عن العام المالي 2018 على مساهمي شركة طيران أبوظبي المدرجة بسوق أبوظبي المالي.

وفي ذات اليوم، يحل موعد أحقية أرباح نقدية بنسبة 20 %، عن العام المالي 2018 2018 على مساهمي شركة أورينت للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي.

ويحل موعد أحقية أرباح نقدية بنسبة 3.5 %، بواقع 3.5 فلس للسهم عن العام المالي 2018 على مساهمي مصرف عجمان المدرجة بسوق دبي المالي.

وتنعقد الجمعية العمومية لشركة الخليج للمشاريع الطبية المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الخميس القادم للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بواقع 10 فلوس لكل سهم بمايعادل 69.89 مليون درهم عن العام الماضي، واقرار التقارير السنوية.

وتعتمد الجمعية العمومية بشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية المدرجة بسوق دبي المالي لاعتماد النتائج والتقارير السنوية ، ومناقشة خطة الإدارة لعام 2019.