الليرة التركية تواصل الهبوط

المناطق - وكالات

هبطت الليرة التركية أمس، مواصلة تراجعها بفعل مخاوف بشأن تدهور محتمل في العلاقات مع واشنطن بسبب اتجاه أنقرة نحو شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا.

ووفقا لـ”رويترز”، فإن العملة التركية انخفضت إلى 5.4780 ليرة للدولار بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش، مقارنة بـ5.4583 ليرة للدولار أمس الأول.

إلى ذلك، تراجع اليورو والكرونة السويدية قرب أدنى مستويات في سنوات أمس، تحت ضغط إشارات من البنك المركزي الأوروبي على عدم تشديد السياسة النقدية ومع استعداد المتعاملين لتقلبات جديدة قبيل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

وسجل اليورو ارتفاعا طفيفا خلال أمس إلى 1.1209 دولار بعد أن هبط 1 في المائة أمس الأول ليلامس أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2017 عند 1.1176 دولار.