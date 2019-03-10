شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مليار دولار استثمارات لإنتاج الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

أكد استشاري الطاقة والرئيس التنفيذي السابق في الشركة السعودية للكهرباء، علي البراك أن المملكة تتجه لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة ابتعاداً عن المحطات التقليدية، مضيفا: إن توجه المملكة باستثمارات تصل إلى 90 مليار دولار خلال الـ10 السنوات القادمة.

وأضاف البراك ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء: إن المملكة تستخدم نحو 50% من الزيت الخام و50% من الغاز لإنتاج الكهرباء، وحرق هذه الكميات أمر غير جيد؛ لأن هذه الكميات تحسب كحصة ضمن كوتة التصدير للمملكة، هذا علاوة على التلوث البيئي الناتج عن حرق هذه الكميات.

وأشار البراك إلى أن استخدم الخام والغاز في إنتاج الكهرباء مكلف في الصيانة والتشغيل، والاتجاه إلى الطاقة المتجددة هو التوجه السليم.

من جانب آخر، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مؤخرا ثلاث مذكرات تفاهم وتعاون مع شركات صينية.

وتنسجم المذكرات الثلاث مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول_الوطني 2020، وتهدف إلى التعاون في مجالات التحول التقني والحلول والشبكات الذكية، وأتمتة العمليات والألياف البصرية واستقطاب استثمارات جديدة وتوطين الصناعات ونقل المعرفة.