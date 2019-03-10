شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات «التخصصات الصحية» بغرفة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة الصحية والمستشفيات الخاصة، لقاء مفتوحًا اليوم مع نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. محمد السلطان، لمناقشة أهم المشكلات والتحديات، التي تواجه الممارسين الصحيين بالأحساء، في مقر الغرفة الرئيس.

وأوضح رئيس اللجنة مالك الموسى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة البرامج والنشاطات، التي تنفذها اللجنة في إطار رسالتها ورؤيتها، التي تهدف إلى تعزيز الدور المهم، الذي يضطلع به القطاع الصحي الخاص، وتحسين وتطوير أداء وكفاءة قطاع الرعاية الصحية الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بدوره، فضلًا عن المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت القطاع الصحي الخاص بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

أكد الموسى دور الهيئة في تحقيق الأمن الصحي الوطني من خلال ضمان كفاءة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص بالمملكة، مثمنًا برامجها وخططها وتعاونها المستمر للعناية بالممارسين الصحيين والاستماع لمشكلاتهم والعقبات، التي تواجههم من أجل تقديم خدمة مهنية راقية تساعد في تحقيق رسالة الهيئة في حماية وتعزيز صحة المجتمع ورعاية المرضى بإنسانية وكفاءة.