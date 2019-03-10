الاقتصاد

خطة لدعم الصناعات التحويلية الزراعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لدعم الصناعات التحويلية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المهندس سعد الحماد، مدير صندوق التنمية الزراعية بالرياض أن لدى الصندوق خطة في مجال إقامة مشاريع مصانع التمور التحويلية للاستفادة من القدرات الإنتاجية الكبيرة للقطاع والدعم والمساندة، التي يمكن أن يحصل عليها المصنع من الصندوق.

وأوضح أنه تم تقديم (361) مليون ريال لعدد (64) مصنعا للتمور في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة من (2005 حتى 2017)، إضافة إلى أكثر من (295) مليون ريال لإنشاء مستودعات تبريد، مضيفا: إن الصندوق يدعم الصناعات التحويلية بنحو (70%).

من جانب آخر، دعا مستثمرون في قطاع التمور إلى إيجاد كيانات كبيرة لتتولى عملية النهوض بالصناعات التحويلية للتمور والإشراف على تصديرها للخارج وفتح أسواق جديدة، وذلك وفق آلية تنفيذية تراعي كل الضوابط المطلوبة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة لدعم الصناعات التحويلية الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى