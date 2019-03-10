شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لدعم الصناعات التحويلية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أنه تم تقديم (361) مليون ريال لعدد (64) مصنعا للتمور في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة من (2005 حتى 2017)، إضافة إلى أكثر من (295) مليون ريال لإنشاء مستودعات تبريد، مضيفا: إن الصندوق يدعم الصناعات التحويلية بنحو (70%).
من جانب آخر، دعا مستثمرون في قطاع التمور إلى إيجاد كيانات كبيرة لتتولى عملية النهوض بالصناعات التحويلية للتمور والإشراف على تصديرها للخارج وفتح أسواق جديدة، وذلك وفق آلية تنفيذية تراعي كل الضوابط المطلوبة.
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