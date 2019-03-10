شكرا لقرائتكم خبر عن «علم» تستثمر في المنصة الريادية «سيارة» والان نبدء بالتفاصيل

استثمرت «عِلم» الرائدة في توفير الحلول الرقمية والأعمال، مؤخرًا في الجولة الاستثمارية (أ+) للمنصة الإلكترونية «سيارة»، التي تختص بالتجار والمستهلكين لبيع السيارات في المملكة العربية السعودية

وقال المتحدث الرسمي نائب الرئيس للتسويق في «عِلم» ماجد بن سعد العريفي إن هذه الخطوة تأتي وفق إستراتيجية الشركة الرامية إلى الاستثمار في المشاريع الريادية ذات المردود المالي والإستراتيجي من خلال ذراع الشركة للاستثمار الجريء، والشراكة مع روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الريادية المبتكرة ذات الطابع التقني من خلال دعمهم في تنمية شركاتهم وبما يتناسب مع نوع وطبيعة الشركة الريادية ورائد الأعمال، الذي لا يزال في مراحله المبكرة أو الراغب في توسعة أعماله.

وأوضح العريفي أن ذلك الدعم يتم من خلال المشاركة في رأس المال ودعم الخبرة التقنية والعملية، مشيرًا إلى استمرار «عِلم» في اتجاهها نحو دعم الابتكار وتنمية العوائد من الاستثمار في الابتكار والشركات الريادية، علاوة على تعزيز قدراتها وتكامل خدماتها في المجالات كافة وتقليل مخاطر الشركة وحماية أعمالها في السوق.

من جهتهم، أوضح مؤسسي «سيارة» صلاح الشارف وفايز سيار العنزي أن هدفهم من المنصة هو إعادة تشكيل طريقة شراء السيارات وبيعها وتسهيل هذه العملية وجعلها أسهل وأسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى، مؤكدًا أن الشراكة مع «عِلم» ستساعد المنصة بشكل كبير في تحسين عروض منتجاتها وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات بشكل أفضل للمستخدمين في قطاع الأعمال والأفراد سواء من أجل البيع أو الشراء. كما أن «سيارة» تحقق أرقامًا متميزة من ناحية عدد الزيارات، التي تتجاوز 80 مليون زيارة شهريًا.