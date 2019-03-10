«الاقتصاد» تنظم زيارتين إلى أوزبكستان وقيرغيزستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنظم وزارة الاقتصاد زيارة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إلى جمهوريتي أوزبكستان وقيرغيزستان الأسبوع الجاري، بهدف عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع كل من البلدين.

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يضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات الاتحادية والجهات الحكومية المحلية إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات الأعمال والشركات الاستثمارية في الدولة.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من الزيارة عقد الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في عاصمتها طشقند، كما سيتم خلال هذا اليوم تدشين خط الطيران المباشر لشركة «فلاي دبي» بين البلدين، حيث تتزامن الزيارة مع انطلاق رحلات «فلاي دبي» بين دبي والعاصمة الأوزبكية طشقند، فيما يتوجه وفد الدولة في اليوم التالي إلى العاصمة القيرغيزية بشكيك، حيث يتم عقد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات، تواصل جهودها لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية مع مختلف الأسواق العالمية الواعدة، حيث يمثل الربط مع وجهات اقتصادية وتجارية واستثمارية جديدة وواعدة محوراً أساسياً في السياسة التي تتبناها الدولة لتحقيق محددات رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع.