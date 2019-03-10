«شروق» تدخل في شراكة مع «فنادق شذا»

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن تعيين «فنادق شذا»، لإدارة ثلاثة من منتجعاتها، وهي «نزل الرفراف» في كلباء، و«واحة البداير» في صحراء البداير، و«نزل الفاية» في صحراء مليحة الأثرية.

بموجب هذا التعيين، ستتولى العلامة التجارية «مسك من شذا» التي تشتهر بتقديمها تجارب ضيافة بمعايير عالمية تجمع بين الأصالة والفخامة وأنماط حياة فريدة لأسواق السفر والسياحة، إدارة وتشغيل هذه المنتجعات الثلاثة التي تنضوي تحت مظلة علامة «مجموعة الشارقة» التجارية من «شروق».

وحضر الإعلان عن الاتفاقية كل من مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي ل«شروق»، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في «شروق»، وسيمون كومبز، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «فنادق شذا»، إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية في الشارقة وممثلي مجموعة فنادق شذا وعدد آخر من ممثلي وسائل الإعلام العالمية.

وتعد «مجموعة الشارقة» المحاطة بالمناظر الطبيعية الخلابة والكثبان الرملية، علامة تجارية هي الأولى من نوعها في عالم الضيافة الفاخرة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات. ويقدم كل منتجع من هذه المنتجعات، سواء «نزل الرفراف»، منتجع السياحة البيئية في مدينة كلباء، أو «نزل الفاية» الصحراوي أو «واحة البداير»، للضيوف فرصة الانغماس في أجواء الطبيعة والثقافة والتراث التي تحيط الموقع واكتشاف مزيج من التجارب والخبرات المحلية الأصيلة.

الأصالة والفخامة والمعاصرة

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وقال مروان بن جاسم السركال: «ستسهم منتجعاتنا الثلاثة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة التجارب الأصيلة والسياحة البيئية المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تقديمها تجارب سياحية وترفيهية تجمع بين الأصالة والفخامة والمعاصرة. وتأتي مبادرتنا في القيام بهذا الإعلان خلال معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر في إطار إيصال وترسيخ هذه الرسالة بين أوساط السياح والمستثمرين الدوليين ممن يتطلعون إلى توسعة نشاطاتهم وأعمالهم في دولة الإمارات والمنطقة ككل».

وتابع الرئيس التنفيذي ل «شروق» قائلاً:«تعد هذه الوجهات السياحية ال3 الفاخرة الأولى من نوعها في الإمارة نظراً لخصوصيتها وفرادتها في تقديم خدمات وتجارب متخصصة وجديدة في مجال السياحة البيئية والتراثية على المستوى الإقليمي، لا سيما أننا نقدم من خلالها مفهوماً جديداً في مجال الضيافة يقوم على الدمج بين الطبيعة والثقافة والتراث في إطار عصري من الرقي والفخامة في كل وجهة من هذه الوجهات الثلاث».

وأضاف: «ينسجم قرار تعيين «فنادق شذا» مع رؤيتنا الهادفة الموضوعة لكل واحدة من هذه المنشآت، واستند قرارنا إلى ثقتنا المطلقة فيما تقدمه من خدمات وميزات ذات شهرة عالمية من شأنها تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة مادية وملموسة تعكس مكانة منشآتنا التي صممت للترحيب بجميع الضيوف والزائرين والسياح من كافة الأعمار ».

تجارب فريدة

وقال سيمون كومبز، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق شذا: «نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع«شروق»، ونقدم جزيل شكرنا وامتناننا لمروان بن جاسم السركال على تكليفه لنا بإدارة مجموعة الشارقة من مسك. ويمثل كل من هذه المنتجعات إضافة رائعة لمحفظة أعمالن».

وأضاف كومبز: «نود أن نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن عظيم تقديرنا لعلاقتنا مع«شروق»وعن اهتمامنا الحقيقي ورغبتنا الصادقة في دعم المبادرات الحكومية للترويج لوجهات سياحية متعددة في الشارقة. وتمثل كل من منشآت الضيافة التي تحتضنها مجموعة الشارقة واحة سياحية بحد ذاتها في الإمارة، تعرض ما تمتلكه الإمارة من مقومات فريدة».