شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستقرار الاستثمار الأجنبي في بكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وانج شو ون نائب وزير التجارة الصيني، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، أمس، إنه «يتوقع استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد هذا العام على الرغم من زيادة المنافسة، وارتفاع تكاليف العمالة».
من جهته، قال تشيان كيمينج، وهو أيضاً نائب وزير التجارة الصيني،: «إن الصين تأمل ألا تسيء الدول الأخرى استغلال قواعد الأمن القومي لعرقلة الاستثمارات العادية». وخلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، صرّح تشيان بأن بعض الدول وضعت المزيد من العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، ما أثار قلق الشركات الصينية.
وأضاف نائب الوزير: «إن بكين تشجع الشركات الصينية على تشكيل ائتلافات عند الاستثمار في الخارج؛ من أجل تعزيز قدرتها على المنافسة». (رويترز)
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