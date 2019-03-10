شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: اتفاق يلبي الطموحات.. أو لا اتفاق أبداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت الصين عن تفاؤلها بشأن الجولة القادمة من محادثات التجارة التي تجريها مع الولايات المتحدة، وفق نائب وزير التجارة الصيني، وذلك بعد الكشف عن مساعي كبار المفاوضين للتوصل إلى اتفاق بشأن وجبات طعام جاهزة.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية موجعة منذ العام الماضي، وتبادلتا فرض رسوم جمركية على سلع تزيد قيمتها على 360 مليار دولار بينهما، مما أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية.

والتقى كبار المفاوضين من الجانبين ثلاث مرات، سعياً إلى التوصل إلى اتفاق قبل الأسبوع المقبل، عندما سيتم على الأرجح فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة، مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

آمال صينية

وقال نائب وزير التجارة الصيني وانج شو ون، في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني الصيني: «عندما تسأل عن أفق المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية القادمة، أشعر بأن هناك أملاً».

وأضاف بأن مسؤول الاقتصاد الكبير في بكين ليو هي، وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايز، أجريا محادثات بشأن وجبات معلبة من البرجر والدجاج المقلي مع الباذنجان، وهو طبق رائج في الصين، في واشنطن الشهر الماضي. وقال وانج: «نائب رئيس الحكومة ليو، أكل برجر بلحم البقر، ولايتهايز تناول الدجاج مع الباذنجان والأرز».

وتابع: «خلال عملية المشاورات، كانت هناك قهوة وشاي.. لكنهما شربا الماء العادي»، مضيفاً: «هذا من أجل التوصل لأرضية مشتركة». وكان وزير التجارة الصيني تشونج شان، أعلن الثلاثاء، أن عملية المفاوضات «صعبة وشاقة»، وأن هناك «الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به»، ولكن تم تحقيق اختراقات في العديد من المجالات.

وفي نفس السياق، قال مسؤولو التجارة أيضاً، إن قانوناً للاستثمارات الأجنبية، تُتوقع المصادقة عليه في البرلمان الصيني الجمعة القادم، سيسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في مناقصات حكومية.

وقال وانج للصحفيين إن 48 قطاعاً فقط لا تزال على «اللائحة السلبية»، حيث الاستثمار الأجنبي إما محظوراً أو يتطلب موافقة خاصة.

وقال إن العملية برمتها «مفتوحة وتوفر حماية قانونية مهمة للمستثمرين الأجانب».

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والقانون الذي يهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الأجنبية، تراه بكين أداة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط تباطؤ اقتصادها.

وسيحظر القانون النقل غير القانوني للتكنولوجيا «وتدخل الحكومة غير القانوني» في شركات أجنبية، وهو ما تشتكي منه واشنطن.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أنه يريد بالفعل التوصل إلى اتفاق تجاري جيد مع الصين، إلا أنه توعد في الوقت نفسه بأنه لن يتردد في رفض أي اتفاق لا يعتبره «جيداً جداً»، ويلبي مصالح بلاده.

يكون أو لا يكون

وقال ترامب في تصريح صحفي قبل أن يستقل الطائرة الرئاسية متوجهاً إلى ولاية ألاباما لتفقد ضحايا الأعاصير هناك: «في حال لم يكن الاتفاق جيداً لن أوقعه». ويتفاوض البلدان منذ مطلع العام للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما، والتي اندلعت العام الماضي، وترجمت برسوم جمركية متبادلة بلغت قيمتها مئات مليارات الدولارات.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، ألمح قبل ذلك بأن الولايات المتحدة يمكن أن تنهي المفاوضات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جيد، مضيفاً أن واشنطن لم تتردد في فعل ذلك خلال المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وقال هذا المسؤول الأمريكي لشبكة «سي إن بي سي»: «أنا لا أقول إن ذلك سيحدث، ولست هنا لإعلان ذلك، ولا أريد أن يُفسَّر كلامي خطأ».

وتابع: «نحن كلنا متفائلون، لكنني أكرر القول إنه لا بد من الاستجابة لشروطنا»، مذكراً بالأهداف التي حددتها إدارة ترامب، وهي تغييرات بنيوية من قبل بكين عبر إنهاء الممارسات التي تعتبرها واشنطن غير شرعية، مثل سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، أو سياسة دعم الشركات الحكومية.

وكانت مصادر مقربة من البيت الأبيض، تطرقت إلى احتمال عقد لقاء بين الزعيمين الأمريكي والصيني في حدود السابع والعشرين من مارس/آذار، في ختام رحلة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى إيطاليا وفرنسا.

وكان ترامب نفسه تطرق في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، إلى اجتماع محتمل مع الرئيس الصيني لمناقشة آخر النقاط العالقة بين الطرفين. (وكالات)