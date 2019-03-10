14.54 مليار درهم تجارة دبي عبر الخور خلال العام الماضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعتبر خور دبي الشريان المائي الحيوي والميناء الطبيعي الذي يمثل عصب التجارة من خلال السفن الخشبية التقليدية في إمارة دبي، حيث يمتد داخل المدينة قاسماً إياها إلى شطرين، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في أن تتواجد على ضفتيه الأسواق التجارية التقليدية والعمران وخصوصاً بر ديرة، حيث كانت ترد إليه في السابق سفن اللؤلؤ والسفن المحملة بجميع أنواع البضائع. كونه الميناء الطبيعي لدبي، وما زال حتى يومنا هذا محافظاً على قوة الحركة التجارية فيه، والتي انطلقت مع العالم الخارجي قبل أكثر من 100 عام، ومحتفظاً بقيمته التاريخية والاقتصادية والتجارية رغم النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة حالياً.

وتحرص «جمارك دبي» على تعزيز دور القطاع البحري كأحد الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع «خطة 2021» عبر تسهيل الحركة التجارية في الخور باعتباره رمزاً ومعلماً تجارياً يساهم في تعزيز الحركة التجارية البحرية للإمارة، فقد تعاملت المراكز الجمركية الساحلية ممثلة في المراكز التالية: (عمليات الخور البحرية، مرفأ ديرة، خدمة عملاء خور دبي، خدمة عملاء جمارك الحمرية) مع حركة السفن القادمة والمغادرة خلال عام 2018 ما يقارب 15 آلفاً و603 سفن، فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية عبر خور دبي نحو 14.54 مليار درهم توزعت إلى إعادة التصدير نحو 13 مليار درهم والصادرات 1.246 مليار درهم والواردات نحو 328 مليون درهم.

وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي خلال جولته المسائية في مركز جمارك مرفأ ديرة التابع لإدارة المراكز الجمركية الساحلية، رافقه فيها عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وأحمد عبد الله الدليل مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية، أن خور دبي ومرفأ ديرة يتميزان باستيعابهما لأحجام سفن مختلفة يصل عددها إلى 1200 سفينة تجارية أكبرها حجماً تزن حمولة 3000 طن وأصغرها 75 طناً، حيث يستحوذ مرفأ ديرة على النسبة الكبرى للسفن بعدد 650 سفينة، يليه خور دبي بعدد 550 سفينة، بالإضافة إلى السفن السياحية في الخور وعددها 45 إضافة إلى يخوت التنزه المختلفة.

‬‬‬‬عدد المعاملات

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وأرست جمارك دبي قواعد منظمة ساهمت في تسهيل حركة التجارة عبر السفن التقليدية والحديثة، عززت من العلاقات الاقتصادية مع الأسواق المجاورة، فقد بلغ عدد المعاملات المنجزة لخور دبي عام 2018 أكثر من 21 ألف معاملة.

برج المراقبة

ونظراً لحجم الحركة الملاحية في خور دبي ولسلامة السفن والوسائل البحرية يقوم برج المراقبة بدورٍ هامٍ في تقديم خدمات الإرشاد البحري على مدار 24 ساعة في خور دبي ومرفأ ديرة من خلال تجهيزه بكافة المعدات والأجهزة التقنية الحديثة، لما يقدمه من معلومات لتحقيق سهولة وانسيابية حركة السفن في الخور، حيث يتيح البرج التعرف إلى حالات الطقس اليومية، بالإضافة إلى تقرير النشرة الجوية اليومي عن الأحوال الجوية مع إرساله تحذيرات للسفن في حال سوء الأحوال الجوية لأخذ الحيطة والحذر من الإبحار في المياه الإقليمية.

التفتيش الجمركي

وحرصت جمارك دبي على توفير كافة التسهيلات للتجار والعملاء من مستخدمي خور دبي، على مدار 24 ساعة يومياً، عبر أنظمة جمركية تتسم بالمرونة وسلاسة الإجراءات، مع الرقابة المحكمة التي من شأنها حماية المجتمع المحلي من نفاذ أي مواد ممنوعة أو محظورة، إذ تسعى الدائرة لتذليل أي عقبات أمام حركة التجارة والملاحة البحرية في الخور، لدعم عملية التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، وتعزيز علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الأسواق المجاورة.