«نماء» تدعم جهود «التعليم من أجل التوظيف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تدعم مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، جهود مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» من خلال تدريب 3500 شاب وشابة في الأردن وفلسطين ومصر، أكثر من نصفهم من الشابات، بهدف مساعدتهن على دخول سوق العمل، وذلك وفق اتفاقية شراكة أبرمتها المؤسستان لمدة عام، في قمة «التعليم من أجل التوظيف» التي عقدت، مؤخراً في دبي.

وتسهم هذه الشراكة بتمكين فروع مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» في الأردن، وفلسطين ومصر، من تحقيق أهداف «البرنامج التأهيلي التوظيفي» التابع للمؤسسة في تلك الدول، ما يشكّل حافزاً لنمو المؤسسة المتواصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإتاحة فرص العمل المناسبة لآلاف الشابات سنوياً.

كما تعزز الاتفاقية دور مؤسسة «نماء» في الارتقاء بالمرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية، فضلاً عن أنها تنسجم مع أهداف «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، إحدى أبرز مبادرات «نماء» الرامية إلى ضمان فعالية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

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ويعمل «البرنامج التأهيلي التوظيفي» على تعزيز قدرة مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» من خلال توفير البرامج التأهيلية والتوظيفية والفرص الاقتصادية للشابات، كما يسلط الضوء على نتائج «المبادرة العالمية لإدماج المرأة»، التي انطلقت بشراكة استراتيجية بين مؤسستي «نماء» للارتقاء بالمرأة، و«التعليم من أجل التوظيف» في عام 2016.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تدرك مؤسسة «نماء» أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تمكين المرأة، فمنذ انتخاب قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء»، راعياً فخرياً للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، نواصل العمل معاً لتحقيق أهداف شبكة التعليم من أجل التوظيف في الوصول إلى 55 ألف فتاة وسيدة شابة في المنطقة بحلول عام 2020، من خلال برامج التدريب والتوظيف، والمسارات الوظيفية والمشاريع الريادية.

وأضافت ابن كرم: «لتلبية هذه التطلعات، أبرمت مؤسسة «نماء» هذه الاتفاقية لتوفير الدعم الكامل لمجموعة من برامج التدريب في الأردن، ومصر، وفلسطين، الرامية لمساعدة 3500 شاب وشابة، بالحصول على فرص عمل مجدية خلال عام، ونتطلع إلى استثمار هذه الشراكة في تسريع وصول أكثر من 1750 شابة إلى التدريب المتخصص.

وذكرت ياسمين نحّاس دي فلوريو، نائب أول رئيس مؤسسة التعليم من أجل التوظيف العالمي أن المؤسسة تؤمن بأن دعم فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتزويدهم بالمهارات اللازمة سيساعدهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، مؤكدة أهمية اتفاقية الشراكة مع «نماء» والرامية لتوسيع نطاق دعمها لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف وتسليط الضوء على الخريجات اللواتي ضربن مثالاً ملهماً عن قدرة المرأة العربية .

وتابعت «المرأة جزء لا يتجزأ من هذا التحول، فتمكين المرأة وتزويدها بالمهارات والفرص الاقتصادية الصحيحة، سيساهم بنجاحها ونموها وتحسين ظروف عائلتها والارتقاء بمجتمعها.