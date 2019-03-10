شكرا لقرائتكم خبر عن سراب سوق النقل التشاركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شيرا اوفايدي*

في استطلاع أجرته شركة «ديلويت» قال حوالي%12 من المشاركين إنهم يستخدمون خدمات الركوب حسب الطلب مثل «ليفت» مرة واحدة في الأسبوع على أقل تقدير.

كشفت شركة «ليفت» للجمهور لأول مرة عن بياناتها المالية ورؤيتها لمستقبل النقل التشاركي بمناسبة استعدادها للإدراج في سوق الأسهم. ورغم أن الأرقام الواردة في البيانات شكلت مفاجأة، إلا أن الاتجاه العام لخدمات القطاع ليست كذلك. فالشركة تنمو بسرعة ولكن خسائرها كبيرة، مع وجود بعض مؤشرات التراجع في الخسائر.

وما يهم الجمهور هنا في واقع الأمر سؤالان: الأول، ما هي خطة «ليفت» لاستكمال عملية طرح أسهمها على الاكتتاب العام الأولي؟ وهل ستحصل على حصة كبيرة ودائمة مما تقول الشركة إنه 1.2 تريليون دولار أمريكي من الإنفاق الأمريكي على وسائل النقل الشخصية؟ أظن أن الإجابة عن السؤال الأول هي أن الاكتتاب العام في شركة «ليفت» سيكون جيدًا. المستثمرون متعطشون للنمو، وإيرادات «ليفت»،أي الأموال التي تحققها من توفير خدمات الركوب حسب الطلب بعد دفع أجور السائقين، تضاعفت إلى 2.2 مليار دولار عام 2018. وهذا معدل نمو جذاب، ومن المرجح أن يتجاهل مشترو الأسهم حقيقة أن خسائر الشركة التشغيلية بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 40 سنتًا لكل دولار من الإيرادات. فالنمو هو ما يهم السوق الآن، وشركة «ليفت» تحقق ذلك الشرط بنجاح.

أما بالنسبة للحجم النهائي والقدرة على بقاء «ليفت» في قطاع النقل، فلا يوجد سوى سلسلة من علامات الاستفهام. وليس وضع شركة «أوبر» أفضل حالاً بل تزيد علامات استفهامها أربعة أضعاف كونها الأوسع انتشاراً والأكثر توسعاً، وهي في طريقها أيضاً لطرح أسهمها على الاكتتاب العام. وقبل أن أقرأ وثائق إدراج أسهم «ليفت»، كان سؤالي الأكبر هو ما إذا كانت خدمات النقل التشاركي سوف تصبح نشاطًا تجاريًا ذا جدوى مالية. بعد قراءة الوثائق صار السؤال ما إذا كان الطلب سيكون كبيرًا جدًا كما تدعي ليفت.

وتحمل الوثائق الكثير من البشائر لعشاق ليفت كما تحمل الكثير من مبررات تقطيب الجبين للمتشائمين.

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أما المتفائلون فيكفيهم معدل النمو السريع، الذي تجاوز معدل الزيادات في التكلفة. ويعتبر الهامش التشغيلي السلبي الذي بلغت نسبته 40% تحسناً كبيراً مقارنة مع 76% في أوائل عام 2017. ويبدو أن الشركة تحصل على كفاءات أفضل، وهذا النوع من الرافعة التشغيلية قد يسمح في النهاية لشركة «ليفت» بتوليد نسب أرباح مرتفعة.

أما المتشائمون، فسوف يفاجأون بحجم تكاليف «ليفت» فيما يتعلق بعناصر مثل التأمين ومدفوعات بطاقات الائتمان والنفقات اللازمة لتشغيل أنظمتها التقنية. وتذهب تلك التكاليف بأكثر من نصف الإيرادات المعلنة التي تحققها الشركة، وتدل على أن قطاع خدمات النقل التشاركي حسب الطلب لا يحقق الأرباح ذات الهامش المرتفع التي يحبها المستثمرون في شركات الإنترنت والبرمجيات. فهذه الشركة ليست مضطرة للإنفاق من أجل صنع منتج مادي ومع ذلك توازي هوامش ربحها الإجمالية هوامش متاجر التجزئة.

ولايزال عدد مستخدمي «ليفت» صغيراً نسبياً. فطبقاً لوثائق الشركة، طلب 18.6 مليون شخص في الربع الأخير من عام 2018، رحلة واحدة على الأقل في سيارات «ليفت»، أو الدراجات الكهربائية أو وسائل النقل الأخرى المقدمة من خلال تطبيق الهاتف الذكي. لكن النمو في عدد الدراجين يتباطأ بشكل ملحوظ حيث بلغ معدل الزيادة 7% في الربع الأخير مقارنة مع الربع الثالث، ومع نمو بنسبة 21% في أوائل عام 2017.

وتركز الشركة في وثائق عرض الاكتتاب على حجم سوق النقل في الولايات المتحدة، بما في ذلك ملكية السيارات الشخصية والنقل العام وخدمات نقل الشركات والجامعات. ومن الواضح أن شركة «ليفت» ترغب في أن يراها المستثمرون كبديل مستقبلي لامتلاك السيارة الخاصة.

لكنني أعتقد أن هذا هو المجهول الرئيسي في مستقبل كل من «أوبر» و«ليفت»، فما حجم هذه السوق؟ في استطلاع أجرته شركة «ديلويت» قال حوالي 12% من المشاركين إنهم يستخدمون خدمات الركوب حسب الطلب مثل «ليفت» مرة واحدة في الأسبوع على أقل تقدير. وقد انخفض هذا العدد عما كشف عنه مسح سابق. هذه الحصة الصغيرة نسبياً يمكن قراءتها على وجهين، فهي أخبار جيدة لكل من «ليفت» و«أوبر» بأن لديها سوقاً كبيرة غير مستغلة بشكل خاص خارج المدن الكبيرة، وهي أيضاً مؤشر على أن حدود الطلب الطبيعي على هذه الخدمة ليس كبيراً على الرغم من الأموال الطائلة التي تنفقها الشركتان على برامج وخطط دعم الأسعار والتسويق لجذب السائقين.

وتعتبر الشركتان نموذجاً لاتجاه عمره عشر سنوات انطلقت فيه شركات ناشئة من نقطة توفير منتج أو خدمة للمستهلكين حسب الطلب بدعم من المستثمرين.

وأقول لمن استفاد من خدمة النقل التشاركي مؤخرا أن يتوجه بالشكر لشركات تمويل المشاريع التي تقف وراء صمود ليفت وأوبر وأمثالها من شركات المطاعم التي توصل الوجبة بلمس زر على هاتف محمول وغيرها من مشاريع الشباب التي لم تكن لتصمد لولا دعم التمويل منخفض التكلفة.

لقد تهافت المستهلكون على هذه الخدمات الجديدة لأنها مفيدة لهم عملياً. لكنها ربما تكون سرابًا تغذيه رؤوس الأموال الرخيصة التكلفة التي جعلت تلك الابتكارات ممكنة وبأسعار معقولة للجماهير. وقد تمضي سنوات قبل أن نتيقن طبيعة تأثير عملية إدراج أسهم ليفت في البورصة في هذا التوجه إنعاشاً أو خنقاً.

* بلومبيرج