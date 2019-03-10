«سيدات أعمال عجمان» ينظم ورشة «توصيف المنتج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة بعنوان: «توصيف المنتج» بالتعاون مع رواد للاستشارات الإدارية والتدريب، وقدمها بمقر غرفة عجمان المستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري.

حضرت الورشة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وعبير عيد الفرج، مديرة مكتب مجلس سيدات أعمال، وعدد من سيدات ورواد الأعمال.

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وخلال الورشة أكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن المجلس يسعى إلى تنفيذ جملة من الدورات وورش العمل المتخصصة تستهدف تطوير مشاريع سيدات ورائدات الأعمال، بشكل عملي ينعكس على نمو واستدامة أعمالهن، موضحة أن الفعاليات التي ينظمها المجلس، توفر منصة بين سيدات الأعمال؛ الأمر الذي يعزز تبادل الخبرات والشراكات فيما بينهن.

وأضافت أن مجلس سيدات أعمال عجمان، يعتمد خطة عمل سنوية من شأنها أن تلبي توقعات وطموحات عضوات المجلس والحاصلات على رخصة بدايات، من خلال تنظيم المعارض والفعاليات المتنوعة، وتنفيذ المبادرات المحفزة والمبتكرة.

وتناولت محاور الورشة «تعريف المنتج ووصفه، وبطاقة وصف المنتج، والبيانات المطلوبة، وأهمية بطاقة المنتج، وكيفية الحصول على المواصفات والمعايير المعتمدة». ويعرف المنتج بأنه كل شيء مادي ملموس أو غير ملموس، يتلقاه الفرد أو المنظمة، من خلال عملية التبادل.

وأكدت آل علي، أهمية بطاقة المنتج؛ لكونها تبرز بيانات مهمة تتعلق بمدى ملاءمة هذه المنتجات أو خطورتها على فئات معينة من الناس.