«سياحة أبوظبي» تحصد جوائز عالمية وتكشف عن العروض الترويجية

تختتم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشاركتها اليوم الأحد في فعاليات بورصة السفر العالمي في برلين بنجاح كبير، خاصة مع حصولها على 5 جوائز عالمية، الى جانب احتضان جناح أبوظبي لمئات اللقاءات والاجتماعات مع صناع القرار السياحي العالمي وممثلي شركات السياحة الألمانية الكبرى، الأمر الذي سيكون له تأثير واضح وكبير في ارتفاع أعداد الأفواج والسياح الألمان والأوروبيين القادمين إلى أبوظبي في الفترة المقبلة.

شكل المعرض مناسبة مهمة أمام المشاركين ضمن جناح أبوظبي للتعريف بالمقومات السياحية والمرافق المتطورة التي تحتضنها الإمارة والتي كان لها دور بارز في استقطاب عشرات آلاف الألمان الذين حرصوا على زيارة جناح الدائرة للتعرف عن قرب الى المرافق والمدن الترفيهية ومتحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن وجامع الشيخ زايد الكبير، مما سجل لديهم انطباعاً ايجابياً عن أبوظبي كوجهة سياحية تستحق الزيارة لما تتمتع به من أجواء ممتعة ومرافق سياحية متنوعة وأمن واستقرار.

وشهد جناح إمارة أبوظبي في المعرض زيارات متعددة من شخصيات سياحية ألمانية والشركات السياحية الألمانية والأوروبية، وعدد من منظمي معرض «بورصة السفر العالمي في برلين» إلى جانب مسؤولين من الشركات والهيئات والمؤسسات السياحية الألمانية والأوروبية.

وأبرم المشاركون تحت مظلة الدائرة من شركات ومؤسسات وفنادق ووكالات سفر وسياحة العديد من الصفقات والاتفاقات واللقاءات والاجتماعات مع نظرائهم في السوق الألمانية والأوروبية بشكل عام، كما جرى الكشف عن العديد من العروض السياحية الترويجية للموسم السياحي المقابل في أبوظبي بما يتضمنه من فعاليات وأحداث مهمة من شأنها جذب السياح.

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وقد ضم وفد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 48 جهة من أهم الشركاء العاملين بقطاع السياحة والضيافة في الإمارة، بما في ذلك ممثلو أبرز الفنادق والمنتجعات ووكلاء السفر والعطلات والجولات وشركات إدارة الوجهات إلى جانب معالم ومرافق ثقافية وسياحية ومنشآت ترفيهية، من بينهم «الاتحاد للطيران»، ومتحف «اللوفر» أبوظبي و«جزيرة ياس» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» وجامع الشيخ زايد الكبير. كما شارك بالمنصة شركاء من 37 فندقاً، ومنها «منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي» و«منتجع جميرا في جزيرة السعديات» و«فيرمونت المارينا ريزيدنسس» و«إديشن أبوظبي».

وقال سعيد راشد السعيد، مدير التسويق للوجهات السياحية في قطاع التسويق والاتصال بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «لقد شهد جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اهتماماً كبيراً من قبل شركات السياحة العالمية وصناع القرار السياحي الذين حرصوا على عقد لقاءات واجتماعات مع الدائرة وشركائها من الفنادق وشركات السفر والسياحة المنضوية تحت مظلة الدائرة، كما شهد جناح الدائرة حضوراً كبيراً من قبل الجمهور الذين حرصوا على القدوم إلى الجناح للتعرف الى المرافق والمدن السياحية والترفيهية والثقافية والتاريخية التي تزخر بها إمارة أبوظبي، الأمر الذي سيدفع بتحقيق مزيد من النمو في أعداد الزوار والسياح من السوق الألماني بشكل خاص والسوق الأوروبي بشكل عام».

وأضاف السعيد: «يعدّ معرض بورصة السياحة العالمية - برلين من أهم المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال السياحة، وتعد مشاركتنا المستمرة منذ عام 2005 دليلاً راسخاً على مساعينا الرامية إلى الترويج للعروض الثقافية والسياحية الفريدة التي تقدمها أبوظبي لزوارها من حول العالم، الأمر الذي يتمتع بأهمية خاصة هذا العام بالتزامن مع «عام التسامح»، ما يؤكد سعينا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مواصلة العمل للتعرف الى مختلف الثقافات والتجارب العالمية التي تسهم بلا شك في إثراء تجربتنا التي نوفرها لزوار أبوظبي لترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية مفضلة لدى الجميع من كافة أرجاء العالم».

5 جوائز

تمكنت أبوظبي من حصد 5 جوائز عالمية في حفل توزيع جوائز «غولدن سيتي» لعام 2019 ، حيث نالت الجوائز الخمس عن حملتها الترويجية السياحية العالمية «أبوظبي - حكاية استثنائية» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. الأولى فوزها بالجائزة الماسية متفوقة على جميع الوجهات المشاركة، إلى جانب حصولها على فئة «أفضل فيديو ترويجي سياحي» عالمياً. أمّا الجائزة الثانية فهي حصولها على المركز الأول عن فئة الفنون والثقافة. والجائزة الثالثة هي النجمة الأولى عن فئة «الدول عالمية»، والجائزة الرابعة هي النجمة الذهبية عن فئة «المدن عالمية»، أمّا الجائزة الخامسة فقد حصدتها عن فئة ما الذي يجعل من أبوظبي حكاية استثنائية ضمن المدن العالمية. وحصدت أبوظبي الجوائز في حفل «غولدن سيتي» لعام 2019 التي تتنافس فيها أكثر من 140 وجهة سياحية حول العالم.