شكرا لقرائتكم خبر عن «أساس العقارية» تنشر رسائل التوعية بالادخار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
نظمت شركة «أساس العقارية»، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، أمسية توعوية بعنوان «استثمر اليوم» في مجلس ضاحية الرحمانية بالشارقة، ضمن جهودها للتواصل مع مختلف أفراد المجتمع والوصول إليهم في مناطق سكنهم وتوعيتهم بأسس الادخار والاستثمار من أجل تحقيق عوائد مجزية لهم ولعائلاتهم في مجال العقارات.
وحضر الأمسية خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والمهندس أحمد الأميري، مدير عام «أساس العقارية»، و أحمد عبد الله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من كبار الشخصيات والحضور المهتمين بالمجال.
وأدار حلقة النقاش الإعلامي منذر المزكي بمشاركة الدكتور إبراهيم الأهبش أول إماراتي يحصل على الدكتوراه في مجال العقار، والمهندس عامر الزرعوني مدير إدارة الخدمات العقارية بشركة «أساس العقارية»، ومحمد الغفيلي مدير فرع دبي الرئيسي لمصرف الشارقة الإسلامي.
وتناول النقاش أهمية الادخار وأفضل الممارسات لتطبيقه وضرورة نشر هذه الثقافة بين المجتمع
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