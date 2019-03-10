شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان دبي العقاري» يستعرض فرص الاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تنظم دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري»، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في مجال الإنشاءات إلى دولة الإمارات .ويأتي تنظيم المهرجان الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 20.000 ألف زائر، بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات الأخرى، التي من شأنها المساهمة في تعزيز مؤشرات البيع والشراء في السوق العقارية.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي «يمثل المهرجان العقاري منصة مثالية لمختلف العاملين في قطاع الإنشاءات، نظراً لما يقدمه لهم من فرص للاطلاع على أبرز المشاريع العقارية التي تحتضنها دبي، أو تلك التي هي بصدد إنشائها».
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