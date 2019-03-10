«مهرجان دبي العقاري» يستعرض فرص الاستثمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنظم دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري»، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في مجال الإنشاءات إلى دولة الإمارات .ويأتي تنظيم المهرجان الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 20.000 ألف زائر، بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات الأخرى، التي من شأنها المساهمة في تعزيز مؤشرات البيع والشراء في السوق العقارية.