«الأوراق المالية» و «غرفة عجمان» تعززان المعايير التنظيمية المشتركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

اتفقت هيئة الأوراق المالية والسلع وغرفة تجارة وصناعة عجمان على تطوير التعاون بينهما في مجالات التنمية المحلية، وتشجيع واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز سبل حماية المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني للدولة. وقع الاتفاق في مقر الغرفة بعجمان كل من د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي الأول للهيئة وسالم أحمد السويدي المدير العام للغرفة، وذلك بحضور عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وسالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة.يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم التي ضمت بنود الاتفاق في إطار رغبة الطرفين في تطوير إطار عمل مشترك بينهما يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك، وتبادل المعلومات، والقيام بتوفير المساعدة الفنية لبعضهما بعضاً، بما يسهم في دعم مجالات التنمية المحلية، ويؤسس -بوجه عام- لبناء شراكة استراتيجية تضمن توفير مزيدٍ من الحماية للمستثمرين، وتعمل على الارتقاء بمستوى كفاءة السوق المالي وضمان سلامة المعاملات التي تتم بها.

Advertisements

وقد نوه عبيد الزعابي بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عجمان في دعم وإيجاد بيئة ملائمة للأنشطة التجارية والصناعية، والمساهمة في الارتقاء بمعايير المعاملات التي تتم في هذا المجال، وأكد أن التوقيع على الاتفاقية يأتي من منطلق حرص هيئة الأوراق المالية والسلع الدائم على تطوير أوجه التعاون في مجالات الاستثمار، وأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين فيما يختص بتبادل المعلومات والخبرات والتدريب والتوعية.

وأضاف الزعابي: «تأتي هذه الاتفاقية مكملة للجهود التي تبذلها الهيئة باستمرار من أجل تعزيز منظومة العمل في صناعة الخدمات المالية، بما يشتمل عليه ذلك من الخبرات وعمل المشاريع والأنشطة المشتركة في مجالات الشمول المالي وتعزيز التثقيف والوعي الاستثماري، والاستفادة المهنية من البوابات الإلكترونية للطرفين ومنصات حسابات التواصل الاجتماعي في التوعية الاستثمارية».

من جانبه قال سالم أحمد السويدي: نقدر أهمية وتأثير الشراكات الاستراتيجية والتعاون المتبادل مع الجهات الحكومية، ويتمثل الغرض الرئيسي من مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز وتحسين المعايير التنظيمية، والكفاءة الفنية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لصالح المشاركين في تعزيز الصناعة في عجمان، وهي شراكة استراتيجية تزيد من الحماية للمستثمرين.