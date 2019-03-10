دبي تدرس نشاطات اقتصادية جديدة

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حرصها المستمر على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة.

وعن إضافة نشاطات جديدة، أشارت الدائرة إلى حرص فريق العمل باستمرار على تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، من خلال تذليل العقبات أمام رجال الأعمال الجدد، والذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون في نموه، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.

وقال، وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «نواصل العمل مع القطاع الخاص؛ لتعزيز نمو الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم بيئة أعمال ديناميكية، وتعتمد دائرة التنمية الاقتصادية نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال؛ لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي».