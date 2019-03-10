شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات اندماج بين «دويتشه بنك» و«كومرتس » والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع ل«رويترز»، أمس،: «إن مجلس إدارة «دويتشه بنك» قرر عقد مباحثات مع «كومرتس بنك» المنافس؛ لاختبار جدوى عملية الدمج». وأكد المصدر، الذي تحدث بعد أن طلب عدم نشر اسمه، المعلومات التي نشرتها في وقت سابق صحيفة «بيلد أم زونتاج».
و«دويتشه بنك» الألماني؛ بنك متعدد الجنسيات، يعمل على امتداد العالم، وبلغ عدد موظفيه أكثر من 67 ألف شخص قبل الأزمة المالية العالمية في 2007؛ لكنه تعرض لانتكاسات متتالية، ليرزح بعدها تحت ضغوط مالية.
يقع المقر الرئيسي للبنك في برجين مشهورين في فرانكفورت، بينما يقع المقر الرئيسي لأكبر فروعه والمعروف باسم «سي آي بي» التابع له في لندن.
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