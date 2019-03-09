سوناطراك الجزائرية: البدء فى التنقيب عن البترول بالبحر خلال النصف الثانى من 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجمع سوناطراك عملاق النفط الجزائري، أنه من المرتقب أن يشرع المجمع في عمليات استكشاف في عرض البحر هذه السنة وأن أول عملية تنقيب ستكون خلال النصف الثانى من 2019 فى عرض الساحل الشرقي بين ولايتي بجاية ووهران.
يذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية "سوناطراك" عملاق الصناعة النفطية الجزائرية، عبد المؤمن ولد قدور، أعلن أن التنقيب عن النفط في عرض البحر في بلاده سينطلق فى النصف الأول من 2019، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع "إينى" الإيطالية بخصوص ذلك.
كما أوضح الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية، أنه استنادا إلى الدراسات الأولية فإن معطيات وآفاق النجاح "واضحة".
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