شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة دويتشه بنك يوافق على مباحثات اندماج مع كومرتس بنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع، اليوم السبت إن مجلس إدارة دويتشه بنك قررعقد مباحثات مع كومرتس بنك المنافس لاختبار جدوى عملية دمج. Advertisements وأكد المصدر، الذي تحدث بعد أن طلب عدم نشر اسمه، المعلومات التي نشرتها في وقت سابق صحيفة بيلد أم زونتاج.

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