شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح شركات الحكومة المركزية الصينية 15.3% خلال يناير وفبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شياو يا تشينغ مدير لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والإشراف عليها فى الصين، اليوم السبت، إن إجمالى الأرباح التى حققتها الشركات المملوكة للحكومة المركزية ارتفع 15.3% فى الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة مع قبل عام.
وكانت اللجنة قالت من قبل أن أرباح الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا فى الصين زادت 16.7% فى 2018 إلى 1.7 تريليون يوان (253 مليار دولار).
فى سياق آخر، قال تشيان كيمينغ نائب وزير التجارة الصينى، إن الصين تأمل بألا تسيء الدول الأخرى استخدام قوانين الأمن الوطنى لعرقلة الاستثمارات العادية.
وأوضح تشيان، خلال مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع السنوى للبرلمان الصينى، أن بعض الدول زادت العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية مما أثار قلق الشركات الصينية.
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