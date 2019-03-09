شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: سعيد بملاحظة انخفاض أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، سعادته بملاحظة انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بعد إلغاء رسوم الاستيراد، بداية العام الجارى.

وقال إيفان سوركوش، "سعيد بملاحظة أنه بعد إلغاء رسوم الاستيراد على السيارات ذات المنشأ في الاتحاد الأوروبي أوائل العام الجاري، انخفضت أسعار السيارات 1600cc بنسبة 3-8٪ وانخفضت أسعار السيارات 2000cc بنسبة 15-20٪، الاقتصاد المفتوح وليس الحواجز التجارية المصطنعة يجلب منافع للمستهلكين".