شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتوقع استقرار الاستثمار الأجنبى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وانغ شو ون نائب وزير التجارة الصينى يوم السبت، إنه يتوقع استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد هذا العام على الرغم من زيادة المنافسة وارتفاع تكاليف العمالة. Advertisements كان وانغ يتحدث خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، والمنعقد حاليا.

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