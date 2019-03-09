"أراضي دبي" تنظم النسخة الثانية من "مهرجان دبي العقاري"

دبي - الخليج 365 :

تنظم دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، النسخة الثانية من "مهرجان دبي العقاري"، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس المقبل 2019، في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في مجال الإنشاءات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تنظيم المهرجان الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 20.000 ألف زائراً، بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات الأخرى، التي من شأنها المساهمة في تعزيز مؤشرات البيع والشراء في السوق العقارية، في خطوة تعكس جهود أراضي دبي وإدارة الاستثمار العقاري، لتعزيز بيئة الأعمال لدى المهتمين بصناعة التطوير العقاري.

ويتيح المهرجان للمشاركين من المسؤولين الحكوميين، وكبار مطوري العقارات، وكبريات الشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها، ومؤسسات التمويل، والبنوك،والمستثمرين، فرصة الاطلاع والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي " يمثل المهرجان العقاري منصة مثالية لمختلف العاملين في قطاع الإنشاءات، نظراً لما يقدمه لهم من فرص للاطلاع على أبرز المشاريع العقارية التي تحتضنها دبي، أو تلك التي هي بصدد إنشائها، إلى جانب تعريفهم بحزمة من التسهيلات التي يوفرها القطاع للمستثمرين، والراغبين في الاستفادة من الفرص التي يتيحها العمل في هذا المجال".

وأضاف بن مجرن " تمكنت دبي خلال السنوات القليلة الماضية، من تجاوز كل التوقعات فيما يتعلق بخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وذلك من خلال استحداث التشريعات الملائمة التي تمكن رجال الأعمال، والمطورين العقاريين، وشركات التطوير العقاري، من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يحقق مداخيل مجزية ومضمونة، لا سيما أنه يمثل أحد ابرز الشرايين الاستثمارية للهرم الاقتصادي".

وبدورها قالت ماجدة علي راشد، - المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي " يأتي تنظيم المهرجان العقاري في وقت تنفرد فيه دبي عن غيرها بم تمتلكه من مقومات نوعية، ونظم استثمارية مرنة، مكنتها من استقطاب كبريات شركات التطوير العقاري من شتى أنحاء العالم، وجذبت رؤوس الأموال التي تبحث عن ملاذات استثمارية آمنة، ونواتج مربحة، ضمن بيئة مستقرة، حيث دخل إلى سوق العقارات خلال السنوات القليلة الماضية عشرات الشركات المتخصصة بتطوير المنشآت وناطحات السحاب، دول أوروبا، والصين، وبريطانيا، وروسيا والهند، فضلاً عن شركات التطوير ضمن النطاق الإقليمي".

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وأضافت "يوفر المهرجان فرصة متاحة للباحثين عن توجيه ملائاتهم المالية نحو قطاع حيوي ومستقر ومجزي، حيث بإمكانهم من خلاله التعرف إلى مختلف التفاصيل المتعلقة بسبل الاستثمار العقاري، التي باتت دبي تمثل وجهته الأبرز، نظراً لشفافيتها التشريعية التي تضع مفاهيم الأمن الاستثماري في مقدمة أولوياتها، الأمر الذي أنعكس بصورة إيجابية على الاقبال المتزايد للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من مكانة دبي الاقتصادية على خارطة الاستثمار العالمي".

فعاليات مصاحبة

ويقدم المهرجان العقاري طيلة ثلاثة أيام باقة من الفعاليات، تضم "منطقةالمستثمرين" التي تمثل منصة الاجتماعات المخصصة للتبادل الديناميكي للأفكار ،بشأن الفرص الاستثمارية، والرؤى السوقية، وتعزيز علاقات الشراكة مع مالكي العقارات، كما تتيح منطقة الاجتماعات فرصة التعاون الاستراتيجي، وعقد اتفاقيات الشراكة المحتملة.

كما تشتمل الفعاليات على المائدة المستديرة، التي تمثل بدورها إجتماعات مرتب لها مسبقاً، تعقد لمدة 45 دقيقة بين المطورين الرئيسيين بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمستثمرين المحتملين، وبين نظرائهم القادمين من دول عديدة مثل الصين، والهند، وروسيا، لاستكشاف فرص التعاون، والتعرف على أحدث المشاريع المستقبلية في السوق.

وتقدم الفعاليات مزاد بيع العقارات الذي يعتبر أحد الطرق الفعالة والسريعة لبيع وشراء العقارات، إذ يتم ذلك من خلال شراكة مع دور بيع العقارات بالمزاد، التي تسمح للمشترين بالاستفادة من مزادات البيع التي تُعقد طيلة 3 أيام، كما ينظم المهرجان ورش عمل وعروض تقديمية وحلقات نقاشية، ضمن بيئة تفاعلية تسهم في تعريف المشاركين اتجاهات السوق، واستراتيجيات الاستثمار، وأحدث التطورات التي يشهدها القطاع.

يشار إلى أن "مهرجان دبي العقاري"انطلق للمرة الأولى بتنظيم من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالتعاون مع معرض العقارات الدولي، في أبريل من العام 2018،واستمر ليومين، استضاف خلالهما مجموعة متكاملة من الأنشطة لتبادل المعرفة وإقامة العلاقات والمعاملات العقارية، بهدف إتاحة الفرصة للمشترين والبائعين للتفاعل واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري.