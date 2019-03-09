شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إبرام اتفاق تجارى مع الصين قريباً والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتم العمل لإبرام اتفاق تجاري مع الصين في وقت قريب، مؤكدًا أنه سيكون "عظيماً" لبلاده.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ترامب قوله، في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض متجهًا إلى ولاية "ألاباما" جنوبي البلاد للقيام بجولة تفقدية للأجزاء التي تضررت جراء الأعاصير التي ضربت المنطقة مؤخرًا، إنه سيتم تقديم الاتفاق الذي أُبرم مع المكسيك وكندا إلى الكونجرس عما قريب.

وبشأن العلاقات الأمريكية - الكورية شمالية، أعرب ترامب عن تفاؤله بشأنها واصفًا إياها بـ "الجيدة"، وكذلك بينه والزعيم الكوري الشمالي كم جونج أون.

وأوضح ترامب أنه تسلم حكم البلاد في ظل "فوضى العلاقات بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي لا تُجري بيونج يانج اختبارات نووية وتم استعادة الرهائن الذين كانوا محتجزين هناك، مؤكدًا أنه سيشعر بخيبة الأمل إذا رأي كوريا الشمالية تستأنف اختباراتها النووية مجددًا.