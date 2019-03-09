موانئ البحر الأحمر: تداول 492 شاحنة بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 22 سفينة، وتم تداول 492 شاحنة بضائع و 64 سيارة حيث شملت حركة الواردات 245 شاحنة و 39 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 247 شاحنة بضائع و 25سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا؛ لاستقبال 3 سفن و هى محبة، الحرية 2، نما اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون أكسبريس.

وغادرت 3 سفن و هى محبة، والحرية2، ونما إكسبريس، ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين، أيلة وسينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول و سفر 3 سفن و هى برنسيسة، بريدج، سينا، بينما شهد ميناء الغردقة وصول و سفر العبارة الرياض.

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