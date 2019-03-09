“المشاط” تتفقد جناح مصر في بورصة برلين السياحية ITB

نظم الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين السياحية ITB، المنعقدة في الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية، العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس.

وتفقدت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، الجناح، وشهد الجناح إقبالا كبيرا من الزائرات اللاتي حرصن على التقاط الصور.

كما قام الشباب المصري من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وأبناء الجالية المصرية، الذين استعانت بهم وزارة السياحة هذا العام بجولات على أجنحة الدول الأخرى لتقديم الهدايا الفرعونية لهم.

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