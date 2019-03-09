كتب_إسلام سعيد
كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، تراجع سعر كيلو الفراخ 5 جنيهات خلال شهر من اليوم، مشيرا إلى أن سعر الكيلو فى المزرعة يسجل اليوم 25 جنيها قياسا على 30 جنيها قبل شهر، وكذلك سعر المستهلك انخفض إلى 28 جنيها من 33 جنيها.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحسن حالة الطقس وتراجع نسبة الفاقد فى المزارع وانخفاض سعر طن العلف من 7100 إلى 6800 جنيه وزيادة إنتاجية مزارع الدواجن هى الأسباب الرئيسية لانخفاض السعر فى الأسواق.
وبشأن أسعار البيض أشار عبد العزيز السيد إلى أن سعر...
كانت هذه تفاصيل خبر الغرفة التجارية: أسعار الدواجن تنخفض 5 جنيهات خلال شهر..والكيلو بـ28 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.