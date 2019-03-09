الغرفة التجارية: أسعار الدواجن تنخفض 5 جنيهات خلال شهر..والكيلو بـ28 جنيها

كتب_إسلام سعيد

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، تراجع سعر كيلو الفراخ 5 جنيهات خلال شهر من اليوم، مشيرا إلى أن سعر الكيلو فى المزرعة يسجل اليوم 25 جنيها قياسا على 30 جنيها قبل شهر، وكذلك سعر المستهلك انخفض إلى 28 جنيها من 33 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحسن حالة الطقس وتراجع نسبة الفاقد فى المزارع وانخفاض سعر طن العلف من 7100 إلى 6800 جنيه وزيادة إنتاجية مزارع الدواجن هى الأسباب الرئيسية لانخفاض السعر فى الأسواق.

وبشأن أسعار البيض أشار عبد العزيز السيد إلى أن سعر...