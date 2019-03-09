ترجمات - أبوظبي
اقتفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أثر ملياردير ألماس هندي مطلوب في بلاده بتهم الفساد، فوجدته يعيش في شقة قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني في منطقة وست إند في لندن.
وبحسب الصحيفة، فقد هرب نيراف مودي، العام الماضي، من الهند، بعد الاشتباه في ضلوعه في أكبر احتيال وتزوير مصرفي في تاريخ البلاد.وتمكن مودي (48 عاما) الذي اشتهر بتصاميم الألماس التي يقتنيها نجوم هوليوود، من الهرب من بلاده بعد اتهامه باختلاس 1.5 مليار جنيه إسترليني من مصرف تملكه الدولة في الهند.
وبطلب من السلطات الهندية، أصدرت الشرطة الدولية...
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مكان أهم مطلوب بالهند.. محتال الـ 1.5 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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