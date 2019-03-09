العثور على مكان أهم مطلوب بالهند.. محتال الـ 1.5 مليار دولار

ترجمات - أبوظبي

اقتفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أثر ملياردير ألماس هندي مطلوب في بلاده بتهم الفساد، فوجدته يعيش في شقة قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني في منطقة وست إند في لندن.

وبحسب الصحيفة، فقد هرب نيراف مودي، العام الماضي، من الهند، بعد الاشتباه في ضلوعه في أكبر احتيال وتزوير مصرفي في تاريخ البلاد.وتمكن مودي (48 عاما) الذي اشتهر بتصاميم الألماس التي يقتنيها نجوم هوليوود، من الهرب من بلاده بعد اتهامه باختلاس 1.5 مليار جنيه إسترليني من مصرف تملكه الدولة في الهند.

وبطلب من السلطات الهندية، أصدرت الشرطة الدولية...