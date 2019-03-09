تبدأ غدًا.. المركزي يخاطب البنوك بفتح حسابات توفير مجانا طول العام

مصراوي - كتبت -منال المصري:
قالت مصادر مصرفية في تصريحات لمصراوي، إن البنك المركزي أرسل تعليمات مكتوبة للبنوك الخميس الماضي بفتح حسابات توفير للعملاء الجدد مجانًا دون مصاريف إدارية، وإصدار محافظ إلكترونية على مدار العام من خلال عدة فعاليات لتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي سمح للبنوك بالتفاعل والتواجد بشكل أوسع مع المواطنين خارج الفروع على مستوى محافظات ومدن الجمهورية بالفترة المقبلة في النوادي والجامعات والجمعيات والنقابات ومراكز الشباب وأي تجمعات...
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