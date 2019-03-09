المملكة أكبر مصدر للنفط عام 2018 بمتوسط 7.1 مليون برميل يوميا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:27 مساءً, 9 مارس 2019 م
المناطق - الرياض
صدرت المملكة نحو 2.6 مليار برميل من النفط خلال العام الماضي 2018، بمتوسط إنتاج يومي 7.1 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.5 مليار برميل بمتوسط 6.97 مليون برميل يومياً خلال عام 2017.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، فقد ارتفعت صادرات السعودية من النفط بنسبة 2.4 في المائة، لترتفع الصادرات السنوية بنحو 109 ملايين برميل، فيما ارتفع متوسط التصدير اليومي بنحو 165 ألف برميل.
وحافظت السعودية على موقعها كأكبر مُصدر للنفط في العالم، متفوقة على روسيا التي بلغت صادراتها 5.2 مليون برميل يوميا في عام 2018.
وكانت صادرات السعودية من النفط قد سجلت في عام 2017 أدنى مستوياتها خلال سبع سنوات “منذ عام 2010 عندما سجلت 6.64 مليون برميل يوميا”.
يأتي الارتفاع في صادرات السعودية رغم التزامها باتفاقية منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، لخفض الإنتاج التي تشمل أعضاء في “أوبك” ومنتجين مستقلين.
وبدأ تطبيق الاتفاقية منذ مطلع 2017، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، ثم تمديدها لاحقا إلى نهاية 2018، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط.
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