أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 631 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى، واصلت أسعار الذهب صعودها عالميا ومحليا، ليقترب سعر الذهب عالميا من كسر حاجز المقاومة عند ( 1300 دولار)، وارتفع الذهب فى مصر ليسجل عيار 21 الأكثر رواجا 631 جنيها للجرام، ليصبح إجمالى الارتفاع الذى حققه الذهب 5 جنيهات على مدار يومين. وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: Advertisements عيار الذهب 21 سجل 631 جنيها للجرام عيار الذهب 24 سجل 721.25 جنيه للجرام عيار الذهب 18 سجل 540.75 جنيه للجرام الجنيه الذهب 5048 جنيها للجرام أوقية الذهب 1298 دولارا. عيار الذهب 21 سجل 631 جنيها للجرام عيار الذهب 24 سجل 721.25 جنيه للجرام عيار الذهب 18 سجل 540.75 جنيه للجرام الجنيه الذهب 5048 جنيها للجرام أوقية الذهب 1298 دولارا. ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 9 مارس جاء نتيجة صعود سعر الذهب عالميا من 1294 دولارا إلى 1298 دولارا لتقترب الأوقية من حاجز المقاومة 1300 دولار. يقدم ”الخليج 365” خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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