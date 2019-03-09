صدى البلد - علياء فوزى
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، السبت 9 مارس 2019، حيث سجّل الدولار الأمريكي نحو 17.38 جنيه للشراء و17.51 جنيه للبيع، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
وسجّل اليورو الأوروبي نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 22.83 جنيه للشراء و23 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.30 جنيه للشراء و17.43 جنيه للبيع، بينما سجّل 100 ين ياباني نحو 15.56 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.59 جنيه للشراء و2.61 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9 مارس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.