شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة بعد تنفيذ طرح الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بعد تنفيذها طرح الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 39.1%، وجاءت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.7%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 831 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 616 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وفى المركز الخامس شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 550 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%.

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وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 456 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 391 مليون جنيه بنسبة 3.4%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 343 مليون جنيه بنسبة 3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 299 مليون جنيه، و 290 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.6%، 2.5% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.