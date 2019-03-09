لا زيادة في زكاة البنوك السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدم وجود خطط لزيادة الزكاة في القطاع الخاص حاليا، مشيرة إلى التزامها باتباع أفضل السبل والوسائل في تحصيل الزكاة وفقا لأعلى درجات الكفاءة، وبأفضل الممارسات المهنية.

ويأتي نفي الهيئة إثر تقرير نشرته وكالة بلومبيرج للأخبار أشارت فيه إلى مباحثات لزيادة الزكاة في البنوك السعودية من 10% إلى 20% من الأرباح.

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وكانت قناة العربية نقلت عن وكالة بلومبيرج، أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تجري محادثات مع البنوك المحلية بشأن رفع الزكاة إلى 20%، لتصبح متماشية مع النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية في المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنها تقوم بدور مهم في دعم اقتصاد السعودية وجهودها المبذولة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص بما يتماشى ورؤية المملكة 2030.

وقالت إنها تود أن توضح للعموم عدم وجود أي خطط حاليا لزيادة الزكاة في القطاع الخاص، وأنها ملتزمة باتباع أفضل السبل والوسائل للقيام بواجبها المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتمثل في تحصيل الزكاة وفقا لأعلى درجات الالتزام والكفاءة، وبأفضل الممارسات المهنية.

وأفادت بأنها قد أعلنت عن بدء استطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة، وقد تفاعل معها جميع الأطراف ذات العلاقة بشكل إيجابي وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، واستقبلت الهيئة تلك الملاحظات وأخذتها بعين الاهتمام.