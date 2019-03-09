شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال الكندى يبحث مع وزير الصناعة تعميق المكون المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى ندوة تحت عنوان: "التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات".

وتعقد الندوة مساء الثلاثاء المقبل، بحضور المهندس، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ولفيف من قيادات الوزارة ورجال الأعمال.

Advertisements

وقال المهندس معتز رسلان، رئيس المجلسين، إن الندوة ستناقش العديد من المقترحات المتعلقة بالملف، لافتا إلى أن الصناعة المصرية عانت لسنوات طويلة من مشاكل وتحديات هائلة، أثرت كثيرا على تطورها وأضعفت من قدرتها على المنافسة، لذلك تبنت الحكومة استراتيجية طموحة لتنمية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة التجارة الخارجية، من خلال التوسع في المجمعات الصناعية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى.

وأضاف معتز رسلان أنه على الرغم من الجهود الكبيرة والطموحات، فما زالت هناك بعض التحديات التى مازالت تواجه المستثمر الصناعى، وتحد من انطلاق الصناعة وزيادة الصادرات وهو ما يستوجب التدخل السريع لعلاجه وهو ما ستتم مناقشته خلال اللقاء.