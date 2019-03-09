شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال الكندى يبحث مع وزير الصناعة تعميق المكون المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى ندوة تحت عنوان: "التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات".
وتعقد الندوة مساء الثلاثاء المقبل، بحضور المهندس، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ولفيف من قيادات الوزارة ورجال الأعمال.
وقال المهندس معتز رسلان، رئيس المجلسين، إن الندوة ستناقش العديد من المقترحات المتعلقة بالملف، لافتا إلى أن الصناعة المصرية عانت لسنوات طويلة من مشاكل وتحديات هائلة، أثرت كثيرا على تطورها وأضعفت من قدرتها على المنافسة، لذلك تبنت الحكومة استراتيجية طموحة لتنمية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة التجارة الخارجية، من خلال التوسع في المجمعات الصناعية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى.
وأضاف معتز رسلان أنه على الرغم من الجهود الكبيرة والطموحات، فما زالت هناك بعض التحديات التى مازالت تواجه المستثمر الصناعى، وتحد من انطلاق الصناعة وزيادة الصادرات وهو ما يستوجب التدخل السريع لعلاجه وهو ما ستتم مناقشته خلال اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأعمال الكندى يبحث مع وزير الصناعة تعميق المكون المحلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.