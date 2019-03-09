آخر مستجدات الحذف من التموين.. إنذار لـ400 ألف بطاقة و25% حجم التظلمات

كتبت - عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن المرحلتين الأولى والثانية لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، استهدفت إنذار 400 ألف بطاقة فقط من إجمالي مستحقي الدعم، ممن انطبقت عليهم أحد المعايير المحددة للحذف.

وأضاف مدكور - في تصريح خاص لمصراوي- أن الوزارة تلقت تظلمات تبلغ 25% من إجمالي عدد البطاقات التي تم إنذارها، أي ما يقرب من 100 ألف تظلم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "دعم مصر"، مشيراً إلى أنه من المقرر استمرار فتح باب التظلمات حتى 15 من مارس الجاري، مناشدًا...