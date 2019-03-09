شكرا لقرائتكم خبر عن "المنتجات المنزلية" يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع المنتجات المنزلية والشخصية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 147 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 198 مليون ورقة، بقيمة 929.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 215 مليون ورقة بقيمة 714 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 357 مليون ورقة بقيمة 573 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 11.7 مليون ورقة بقيمة 503 مليون جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 50 مليون ورقة منفذة بقيمة 299 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 30.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 237 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 55.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 237.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول 19.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 198.2 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 12.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 152.5 مليون جنيه.

وحل قطاع التكنولوجيا والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 662 ألف ورقة منفذة بقيمة 5.4 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 14.7 ألف ورقة بقيمة 1.1 مليون جنيه.