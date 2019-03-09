شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 08-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر النفط لضغط سلبي بعد كسر مستوى 56.00 ليصل إلى الدعم المحوري 54.50 بشكل مباشر، لكنه ارتد صعوداً بشكل سريع ليقترب من حاجز 56.00 من جديد، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على مواصلة الارتفاع واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 57.46.

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