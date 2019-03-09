شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 08-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالارتفاع ليزحف نحو المقاومة المحورية 1.1270، والتي تمثل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.1180، وطالما أن السعر محصور بين هذين المستويين، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحدهما.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واختبار مستوى 1.1420 بشكل رئيسي، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر على المدى القصير والمتوسط، مستهدفاً مستوى 1.1110 ثم 1.1000 مبدئياً.