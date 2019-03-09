شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 0.7044، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.6900 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.7044 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 0.7125 وتمتد إلى 0.7250.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6930 والمقاومة 0.7044

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط