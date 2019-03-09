شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لدعم المثلث المتماثل الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 66.20 لتسهيل مهمة التوجه نحو 68.00 ثم 72.65 التي تمثل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 65.00 لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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