شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 08-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بجلسته الأخيرة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.22% بما يعادل -1.36 نقطة ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 107.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 116.18 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه