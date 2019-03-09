باي بال يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 08-03-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته المستمرة باكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -0.25 نقطة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 98.82 من جديد استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 93.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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