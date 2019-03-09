شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 08-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 171.98 ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.96% بما يعادل -3.38 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 171.98 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 188.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه