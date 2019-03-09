شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 08-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.98% بما يعادل -0.61 نقطة ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 60.79 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 80.70 إلى 48.49) ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 60.79 ، ليستهدف مستوى المقاومة 64.59 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه